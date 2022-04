World of Warcraft: ecco a voi Dragonflight e Wrath of the Lich King Classic

Durante la livestream di oggi, Blizzard ha annunciato la prossima espansione di World of Warcraft, e abbiamo il nome: Dragonflight. Per la prima volta nel gioco potremo esplorare le Isole dei Draghi e la loro ricca storia celata al resto del mondo durante gli anni, e la cosa si può vedere persino nel cinematic uscito per celebrare l’espansione. Non solo, sembra che Blizzard abbia intenzione di modernizzare l’intero gioco, e questo si può notare nella sistemazione della UI, ovvero l’interfaccia di gioco, e specialmente il nuovo ramo dei talenti, il quale tornerà ad essere familiare per voi vecchi giocatori di World of Warcraft. Sicuramente le due cose che hanno fatto rizzare i capelli sono la nuova razza e la meccanica del Dragon Flight. Andiamo in ordine:

Nuova razza, Drachtyr : nati come un esperimento fallito di Alamorte nel cercare di combinare la potenza dei draghi con la capacità di adattamento delle razze mortali, questi esseri mezzi draghi sono capaci di incanalare l’energia dei cinque aspetti per combattere. I Drachtyr avranno una sola classe disponibile, ovvero Evocatori, e due specializzazioni, ovvero Devastazione e Preservazione. Questo è stato fatto per renderli davvero unici nella loro identità di esseri legati agli aspetti draconici del mondo di World of Warcraft.

Nuova meccanica, Dragon Flight: dunque, di cosa parliamo qui? Avete mai visto Dragon Trainer? Se si, allora avete già capito. Per la prima volta nel gioco, potrete customizzare il vostro personale drago cavalcatura con modelli, animazioni e design esterno: ogni drago sarà unico in tutto il gioco, e la cosa potrà piacere specialmente per i giocatori interessati ad avere una sorta di feature propria e unica.

Non sappiamo quando arriverà l’espansione, ma l’alpha sarà disponibile nei prossimi mesi e con essa anche le prime missioni nelle nuove zone. Cosa ne pensate del grande ritorno dei draghi? Ma non è tutto!

