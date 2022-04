PlayStation: animatore sta lavorando a qualcosa di “bello quanto God of War Ragnarok”

PlayStation ha visto una serie di ottime esclusive in questa prima parte dell’anno, da Horizon Forbidden West, passando per Gran Turismo 7 a Ghostwire: Tokyo (esclusiva di un anno su console). E secondo l’animatore di PlayStation Studios Visual Arts, Robert Morrison ci sarebbe in lavorazione qualcosa di “ugualmente fico” a God of War: Ragnarok (altro titolo previsto per questo 2022).

A marzo, Morrison ha parlato su Twitter di “quella sensazione di quando hai 3-5 anni di lavoro che non puoi mostrare”. Ha twittato poi circa due settimane dopo di aver ricevuto un regalo dal team Creative Arts di PlayStation, affermando che “PlayStation ha alcuni pezzi da novanta in uscita quest’anno”. Il che suona bene, anche se un po’ vago.

Morrison è poi tornato recentemente a parlare di questa situazione: per celebrare il Portfolio Day, ha twittato che

“Tutto quello che faccio è un lavoro di squadra. E ad un certo punto di quest’anno sarò in grado di postare nuove cose”.

Data la sua esperienza su God of War (2018), si poteva supporre che stesse lavorando anche su God of War: Ragnarok. Tuttavia, ha chiarito che

“non sto lavorando su Ragnarok. Ma a qualcosa di altrettanto figo”.

È possibile che si riferisca al vociferato remake di The Last of Us, su cui Sony Visual Arts Support Group stava conducendo lo sviluppo prima di diventare uno studio di supporto. Forse un reveal ufficiale potrebbe essere previsto per i prossimi mesi, soprattutto perché l’insider Tom Henderson aveva sentito da “più persone” a gennaio che il lavoro era “quasi finito”. Vi faremo sapere ovviamente se arriveranno nuove notizie in merito.