Bail or Jail: annunciato da Konami per Steam, demo a maggio

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato Bail or Jail, porting su Steam di OBAKEIDORO!, titolo action e party game per Nintendo Switch. I giocatori potranno provarlo grazie a una demo gratuita in uscita l’11 maggio. Sarà disponibile nel corso del 2022 (non è stata annunciata la data precisa). Per l’occasione è stato anche pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia. Qui sotto potete vedere invece i diversi screenshot.

Questa la descrizione del gioco:

Sviluppato da FREE STYLE Inc., in collaborazione con Konami Digital Entertainment, Bail or Jail si presenta con un divertente multiplayer asimmetrico dove quattro giocatori saranno divisi in due team: umani contro mostri. Basato sul popolare gioco per bambini “Guardie e Ladri”, in Bail or Jail il team degli “umani” dovrà evitare di essere catturato dai mostri durante rapidi match da tre minuti. Se tutti gli umani saranno catturati entro il tempo limite, i mostri avranno vinto.

Una grande varietà di mappe spettrali con molti e interessanti nascondigli, amabili personaggi umani e simpatici mostri dalle diverse abilità renderanno il gioco sempre più coinvolgente match dopo match. I giocatori potranno elaborare strategie diverse a ogni partita e divertirsi nei molti stage presenti. Grazie a controlli semplici e adorabili personaggi, il titolo è adatto a ogni età. Chiunque può tuffarsi in questo bizzarro mondo e divertirsi con tutto quello che il gioco ha da offrire!

Bail or Jail presenterà cinque differenti modalità di gioco, tre online (“Quick Match”, “Friend Match”, “Join Friend”) e due offline (“Single Player” e “Local Multiplayer”). Oltre al nuovo nome, supporterà risoluzione grafica 1080p e frame rate fino a 144 FPS. Inoltre, i giocatori potranno connettere il proprio account Discord e invitare gli amici direttamente dal gioco. Sono stati già pianificati aggiornamenti futuri con nuove mappe, eventi e personaggi.

Sarà disponibile in tutto il mondo e supporterà 12 lingue: Giapponese, Inglese, Francese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Coreano, Portoghese, Portoghese Brasiliano e Russo.

Prima del lancio, i giocatori potranno provare il gioco grazie a una demo gratuita. La demo permetterà match fino a un massimo di quattro giocatori e includerà la sola modalità “Quick Match”, con un’unica mappa e un numero limitato di personaggi.

Qui sotto potete vedere il trailer.