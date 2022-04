Classifica italiana: Kirby e la Terra Perduta torna in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quattordicesima settimana del 2022, dal 4 al 10 aprile. Dopo aver debuttato in prima posizione, per poi fare fatto un passetto indietro la scorsa settimana, Kirby e la Terra Perduta si riprende la vetta. Seconda posizione per un altro titolo su Nintendo Switch, ovvero Leggende Pokémon Arceus. Chiude il podio LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, su PS5, presente anche nelle versioni PS4 (quinto) e Switch (sesto). Il nuovo capitolo della serie LEGO è primo anche per quel che riguarda la classifica PC. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

2 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

3 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA – PS5

4 F1 2021 – PS4

5 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA – PS4

6 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA – SWITCH

7 GRAND THEFT AUTO V – PS4

8 JUST DANCE 2022 – SWITCH

9 ELDEN RING – PS4

10 NBA 2K22 – PS4

PC

1 LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA

2 ELDEN RING

3 METRO EXODUS

4 CALL OF DUTY: BLACK OPS III

5 METRO: 2033 REDUX

6 METRO: LAST LIGHT REDUX

7 GRAND THEFT AUTO V

8 CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION

9 RED DEAD REDEMPTION 2

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS II

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail