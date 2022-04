Star Wars: LucasFilm Games e Skydance New Media annunciano un nuovo gioco “molto cinematografico”

Skydance New Media ha annunciato una partnership con Lucasfilm Games per sviluppare un gioco action-adventure “fortemente cinematografico” con una storia originale ambientata nell’universo di Star Wars.

Skydance New Media sta anche lavorando su un gioco action-adventure con una storia originale dell’universo Marvel.

We are proud to announce that @LucasfilmGames is teaming up with Skydance New Media to create a richly cinematic action-adventure with an original story set in the legendary Star Wars galaxy. Read more here: https://t.co/JAUwSgAeoz pic.twitter.com/4tr4yUZNS3

— Star Wars (@starwars) April 19, 2022