Dune Spice Wars Provato: il ritorno nel mondo di Herbert

Explore, Expand, Exploit, Exterminate (esplora, espanditi, sfrutta, stermina). Questi sono i quattro principali asset di azione che un titolo strategico ci offre, tutti riuniti per comodità sotto il cappello di 4X (riprendendo l’iniziale “x” per assonanza dei termini espressi in inglese). Titoli classificati in questo modo sono già passati per le vostre mani, magari senza nemmeno saperlo, come ad esempio Sid Meier’s Civilization o la serie Total War, solo per citarne due, ma questa tipologia di gioco si può estendere anche ai giochi da tavolo. Un genere, quest’ultimo, che non stiamo andando ad affrontare nella recensione in questione, chiaramente, ma tenevamo a citarlo per riassumere quanto queste caratteristiche di gioco siano trasversali e comprendano le attività ludiche in senso ampio. Una delle prossime occasioni che avrete per testare le vostre abilità in questi ambiti arriva dal 26 aprile con il nuovo titolo sviluppato dal team Shiro Games, già autori di Northgard nel 2018 e Evoland ancor prima, e edito da Funcom: Dune Spice Wars. No, non ci sono dubbi, il riferimento nel titolo di questo gioco non è casuale, ma annuncia la ripresa dell’universo fantascientifico creato dall’autore Frank Herbert, da cui è stato tratto anche il recente e omonimo film candidato agli Oscar 2022. Abbiamo avuto la possibilità di testare la versione in anteprima su Steam e quanto abbiamo visto è stato decisamente “speziato” e gustoso, come recita il titolo. Vediamo insieme quanto offerto in questa versione in Early Access per capire insieme cosa ci aspetta il giorno del lancio, sviluppato dalle sue basi senza riprendere alcun elemento dei lavori precedenti del team.

Dune Spice Wars: un tuffo tra le “dune” del deserto

Vi anticipiamo che una delle caratteristiche migliori e dai tratti spettacolari che abbiamo potuto osservare in questa versione anticipata di Dune Spice Wars è stata proprio il comparto grafico, che dà il meglio di sé sin dal menu principale in 2.5D per mettere in chiaro fin da subito le capacità e le competenze del team, che porta sugli schermi dei nostri PC un titolo in parte più evoluto rispetto ai precedenti lavori. Ma di cosa parla la trama del gioco in questione? Come anticipato, Dune Spice Wars è un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X basati nell’universo realizzato da Herbert, come anticipavamo, ma con un ritmo più lento rispetto a quello di un tipico RTS (il gioco si può mettere sia in pausa, sia in modalità avanzamento rapido). Qui abbiamo anche elementi legati a esplorazione, controllo del territorio, crescita economica, combattimento, politica e spionaggio, tutte caratteristiche che lo rendono un vero gioco 4X, ma senza togliere nulla all’esperienza RTS di base che i giocatori si aspetterebbero. In questo periodo di accesso anticipato è stato incluso solo il gameplay in single player, mentre l’accesso al multiplayer sarà disponibile più avanti. Qui sono inoltre disponibili quattro fazioni: i Fremen, i popoli nativi del pianeta, la Casata Harkonnen, la Casata Atreides e la fazione degli Smugglers, e solo all’inizio della partita potremo decidere a quale di queste appartenere, variando di conseguenza statistiche, abilità e altre funzioni di gioco che ci potranno tornare utili, o metterci in difficoltà, a seconda della scelta. A questo punto, possiamo decidere se far procedere in maniera automatica o manuale la nostra navicella, che comincia a esplorare le zone della mappa intorno a noi, dissipando man mano le nebbie che avvolgono questi territori e dimostrandoci quello che possiamo fare. Innanzitutto, è possibile costruire edifici nella base di funzionamento, ma attenzione: non si posizionano manualmente gli edifici sul terreno, in quanto il gioco è su una scala molto più grande rispetto ai tipici RTS e gli elementi singoli risultano di dimensioni davvero ridotte. Uno dei minus grafici, per equilibrare la bilancia rispetto ai plus sopracitati. Un equilibrio non soltanto a livello grafico, tra aspetti positivi e negativi, ma anche nel concept della storia stessa, in quanto le case dei classici giochi Dune qui presenti si rifanno in maniera pedissequa alle opere di Frank Herbert, e solo più avanti potrebbero esserci aggiunte ulteriori casate viste non solo nelle opere originali, ma anche in altri contenuti ancillari come i giochi dedicati a questo mondo.

Le mappe procedurali e un comparto grafico emozionante

Il gioco sarà caratterizzato dalla generazione di mappe procedurali, con diverse opzioni per gestire elementi quali la forza del vento, l’attività Sandworm e molti altri, oltre alle mappe che sapranno offrire luoghi iconici, riconoscibili a tutti i lettori del libro originale. Infine, l’esperienza del team rispetto al precedente lavoro con Northgard porta ora Shiro Games a riproporre un RTS con un ritmo più lento, differenziandosi però nella complessità del titolo attuale. Dune Spice Wars è su una scala molto più grande rispetto a Northgard, con elementi politici, possibilità di commerciare, attivare operazioni segrete e con un sistema di gestione delle risorse più approfondito. Anche la durata del gioco è tendenzialmente maggiore, ma il fattore longevità sarà effettivamente testabile solo in fase post lancio, tra eventuali contenuti aggiuntivi e con la modalità multiplayer. L’esperienza di gioco generale però è stata supportata da un motore di gioco davvero buono, dalle performance che non hanno mostrato un solo istante di esitazione e che ci hanno concesso di godere appieno delle performance di questo strategico, realizzato anche grazie all’esperienza di un geologo specializzato in deserti per creare elementi e ambientazioni altamente verosimili. La direzione artistica stilizzata è inoltre entrata in gioco, aggiungendo una varietà di colori e forme davvero ampia, per dare la sensazione di essere davvero immersi in un ambiente aspro che ci ha meravigliato.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Shiro Games

Publisher: Shiro Games, Funcom

Data d’uscita: 26 aprile 2022

In questa esperienza in Early Access è possibile avere una prima visione di quanto sta per arrivare sui nostri PC con Dune Spice Wars, uno strategico che sa il fatto suo e che presenta anche funzioni e statistiche davvero ricche e articolate, per quanto ci aspettiamo che alcuni elementi possano ancora cambiare prima del lancio della versione definitiva di questo titolo. Abbiamo notato come il team, in particolare, si sia concentrato sulla realizzazione dell’ambiente in cui si svolge l’azione, per rendere l’esperienza complessiva davvero vicina alla realtà e consentirci di immergerci in un RTS dal ritmo a scelta del giocatore. Non sappiamo ancora quanto sia ampio il gioco nella sua versione finale e come si presenterà l’opzione multiplayer, ma vi consigliamo di attendere ancora poco per poter mettere le mani su un titolo finora davvero stuzzicante e gustoso.