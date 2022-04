Dice Legacy: disponibile il DLC Corrupted Fates

Esplorate il lato oscuro di Dice Legacy nel nuovo DLC Corrupted Fates disponibile su PC e Nintendo Switch. Gli invasori sono sulle coste e la società, corrotta dai Cultisti, ha ceduto al fascino di un’entità oscura e potente. Il consiglio non si fida di voi e continua a proporre politiche potenti ma pericolose che potrebbero creare o distruggere il regno. La fuga è l’unica opzione, ma quanto siete disposto a sacrificare per la sopravvivenza?

Corrupted Fates include una nuova classe di The Cultists, un nuovo sovrano, nuove meccaniche, una nuova modalità di gioco e altro ancora. Una nuova modalità di gioco The Downfall consente di vivere Dice Legacy attraverso gli occhi di The Others, dando accesso a nuove tecnologie, ricordi, edifici e politiche. Gli invasori si stanno avvicinando e il consiglio vi sta spingendo a sacrificarvi per il bene superiore. Politiche corrotte possono rafforzare il tuo regno ma il prezzo è di cadere nella follia. Le rivelazioni di una presenza ultraterrena possono darvi grandi spunti, ma dipendono dalle facce nella riserva di dadi. Siete pronti per un ultimo ballo con la fortuna? Di seguito una panoramica del titolo:

In questo rogue like di costruzione di città e di sopravvivenza, il destino delvostro regno è, letteralmente, affidato a un tiro di dadi: questi ultimi non si limitano ad agire dietro le quinte del gioco, ma sono invece un elemento centrale del gameplay di Dice Legacy.

Raccogliete risorse, costruite edifici e ampliate il regno riponendo la vostra fede nei dadi. Elaborate una strategia in linea con il vostro stile di gioco mentre esplori le lande selvagge. Sfidate la sorte interagendo con le enigmatiche fazioni che popolano il mondo ad anello, ma fate attenzione: una forza malvagia è in agguato nella foschia oltre i confini del vostro territorio.

Dice Legacy è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.