Assassin’s Creed Valhalla: disponibile la patch 1.5.1

Come vi abbiamo detto recentemente, l’aggiornamento 1.5.1 è disponibile per Assassin’s Creed Valhalla di Ubisoft, con dimensioni variabili da 1,41 GB su PS4 a 12,33 GB su PC. La patch aggiunge alcuni nuovi contenuti tramite il Mastery Challenge Pack 2 che fornisce tre nuovi santuari e una lotta contro i boss per testare le capacità dei giocatori. Le nuove ricompense includono un set di armature Valkyrie, set di tatuaggi, cosmetici per l’insediamento e nuove armi.

Per accedere al Mastery Challenge Pack 2, è necessario avere 221 Power e aver completato la missione narrativa del Mastery Challenge Pack 1. Devi anche aver completato Grantebridgescire e Ledecestrescire per la missione principale Uninvited Guests. Anche il Festival di Ostara torna con questo aggiornamento e sarà disponibile dal 21 aprile al 12 maggio. Insieme alle nuove armi del Negozio di Norvid, i giocatori possono anche guadagnare 50 opali gratuitamente tramite Ubisoft Connect. Per accedere al festival è sufficiente avere un insediamento di livello 2 e completare l’arco narrativo per Grantebridgescire o Ledecestrescire. Potete controllare le note complete sulla patch qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Giocherete nei panni di Eivor: il vostro destino è diventare una leggenda tra i vichinghi. Nemici da razziare, un insediamento da espandere, il potere politico da accrescere: fate quanto serve per conquistarti un posto tra gli dèi nel Valhalla.



Caratteristiche

Guidate razzie leggendarie contro le truppe e le fortezze sassoni.

Un’arma in ogni mano. Scoprite il brutale stile di combattimento dei vichinghi.

Mettetevi alla prova affrontando la più ampia gamma di nemici mai vista in Assassin’s Creed.

Ogni scelta che fate rende il vostro personaggio e il clan differenti e scrive una nuova pagina della loro leggenda.

Esplorate un mondo aperto medievale, dalle brutali coste della Norvegia fino agli incantevoli regni d’Inghilterra.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, Google Stadia e PC tramite Steam.