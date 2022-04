PG Esports protagonista al Napoli Comicon 2022 con Il Circuito Tormenta e il format “In My Shoes”

Il programma di Napoli Comicon 2022 si sta popolando sempre di più con eventi e panel speciali, confermando la kermesse come una dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo dell’intrattenimento a livello nazionale. In una simile cornice non poteva certo mancare PG Esports, tournament organizer leader in Italia, che torna protagonista alla manifestazione partenopea con un’area dedicata e un panel sul palco principale parte del format Twitch In My Shoes, dove si parlerà di diversità, inclusivity e videogiochi. Per quanto riguarda l’esport, l’attrattiva principale sarà sicuramente il Circuito Tormenta, l’insieme delle competizioni di League of Legends aperte a tutti i giocatori non professionisti, che culmineranno con l’attesissima finale dell’evento Baron il 25 aprile. I player amatoriali avranno a loro disposizione 20 postazioni da gaming per sfidarsi al MOBA dei record e testare, finalmente, le proprie capacità anche in una competizione dal vivo.

Nello specifico, il Circuito Tormenta, fiore all’occhiello della scena non professionistica supportata da Riot Games, è strutturato su tre livelli: il primo si chiama Herald e comprende tutti i tornei online organizzati dalle community e supportati da PG. Si tratta di competizioni con cadenza molto frequente, che assegnano, però, un numero esiguo di punti rispetto ai successivi tier. Appena più in alto troviamo Dragon, il contenitore di tutti i match online con cadenza mensile organizzati direttamente da PG Esports mentre, Baron, il livello più alto, conferisce il maggior numero di punti in assoluto e include tutte le competizioni che prevedono una fase finale dal vivo. Per la gioia di tutti i fan, nella giornata di domenica 24 aprile, la fiera si trasformerà nell’arena dove si scontreranno i team per la fase eliminatoria, mentre l’imperdibile finale del Baron sarà lunedì 25 aprile dalle 14.00, con il prezioso commento dei caster Juannetti e AceRoxas. Per chi non potrà essere presente direttamente alla manifestazione, nessun problema! Sarà possibile assistere comunque alla finale sul canale Twitch PG_Esports_LoL, permettendo così a tutti di sostenere, anche a distanza, il proprio team preferito.

A sostenere il movimento competitivo amatoriale, anche questa volta, saranno due importanti brand del mondo del food & beverage: Red Bull, Main Partner e parte integrante del Circuito con la competizione 1 vs 1 Red Bull Solo Q e NicNac’s, le inconfondibili “The Double-Crunch-Peanuts”, un altro Main Partner di grande prestigio. La presenza di aziende di questo calibro conferma ancora una volta l’importanza strategica dell’universo dell’esport a livello globale e l’interesse di realtà provenienti da settori diversi a supportare un ecosistema in fortissima espansione: è proprio dalle competizioni amatoriali, infatti, che spesso e volentieri emergono i pro-player del futuro.

PG Esports, ormai da diverso tempo solida realtà nel settore del gaming competitivo, punta ora a intraprendere un nuovo percorso per ampliare i propri orizzonti e entrare in contatto con il gaming a 360°. In quest’ottica l’interessante panel dal titolo “Comunicazione e intrattenimento 2.0: quando il social è per tutti”, si inserirà, il 23 aprile dalle 15 alle 16, all’interno del format Twitch In My Shoes, che animerà il palco principale di Napoli Comicon. Come di consueto, nel corso dello show verranno sviscerate tematiche legate alla diversity in relazione al mondo dei videogiochi, argomento molto caro soprattutto alle generazioni più giovani. Special guest dell’appuntamento saranno Roberta Sorge, alias Ckibe, streamer e Twitch Ambassador, Nennella Esposito, nota Drag Queen e content creator e Josephine Signorelli, a.k.a. Fumettibrutti, fumettista e attivista nota per le sue opere che interpretano la disillusione della generazione a cui appartiene, nello scontro quotidiano con la realtà. Il panel sarà moderato da Emilio Cozzi, giornalista e autore, esperto di gaming e tecnologia. Non resta che segnarsi sulla mappa e sul calendario tutti gli appuntamenti con PG Esports a Napoli e prepararsi a tre giorni di puro divertimento!