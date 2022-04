Scarlet Nexus: disponibile la nuova demo

La nuova demo di Bandai Namco per Scarlet Nexus , la Story Demo, è disponibile. A differenza della prima demo per il titolo hack and slash, la nuova Story Demo consente di giocare fino alla Fase 2 della storia. Sia Yuito che Kasane sono giocabili, quindi vivere entrambi i lati della storia offre una notevole quantità di contenuti gratuiti. Recentemente il titolo ha recentemente superato il milione di unità nelle spedizioni mondiali e nelle vendite digitali.

Bandai Namco fa notare che alcuni elementi della Story Demo sono limitati e differiscono leggermente dalla versione completa al dettaglio. Potrete trasferire i dati di salvataggio nel gioco completo e continuare a progredire sbloccando contenuti inediti. Tuttavia, coloro che hanno sbloccato il contenuto dalla prima demo non potranno farlo di nuovo. Per la versione PC la prima e la nuova Story Demo sono contenute nello stesso download. Recentemente il titolo è stato aggiornato alla versione 1.08. L’aggiornamento include gli strumenti dedicati al crossover con Tales of Arise. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Potremo scegliere il nostro protagonista tra Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, e Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. La storia quindi procede parallelamente ma con risvolti in comune i quali andranno a far coincidere le avventure dei due personaggi e, alla fine, scoprire il mistero dietro lo Scarlet Nexus.

Caratteristiche

Combattimenti psicocinetici : usate le abilità psicocinetiche per trasformare il mondo intorno a te nella tua arma più potente.

: usate le abilità psicocinetiche per trasformare il mondo intorno a te nella tua arma più potente. Annientate gli Estranei: questi inarrestabili mutanti scesi dal cielo sono immuni alle armi convenzionali.

Scarlet Nexus è disponibile per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.