League of Legends: leakato il modello del campione 160

Si pensava che il prossimo campione di League of Legends sarebbe stato mostrato definitivamente la settimana del 26 aprile, eppure Riot Games non è riuscita a fermare i dataminer, i quali hanno lavorato duramente per cercare di carpire ogni segreto celato riguardante questo campione del Vuoto. Perché, ve lo starete chiedendo? Semplice, si tratta del primo mostro vero e proprio dopo quasi 5 anni di attesa, e di conseguenza la community è più che contenta. A forza di cercare, è stato scoperto l’impensabile, ovvero il nome del campione e pure il modello! Per questo motivo, vi diamo un avvertimento di spoiler qui. Se non volete proseguire, allora vi consigliamo di chiudere l’articolo.

Per quanto riguarda il nome, sembra che la community ci abbia azzeccato: Bel’Veth, L’Imperatrice del Vuoto, è il campione numero 160 in arrivo nella landa degli evocatori di League of Legends, e il modello che è stato utilizzato ricorda molto una sorta di razza marina con una testa umana posta in cima al corpo. Il video specifica che una volta utilizzata la sua Suprema, Bel’Veth perde completamente la testa umana e diventa un mostro del Vuoto al 100% senza tratti umanoidi di alcun tipo. Siamo contenti che Riot abbia mantenuto fede alla sua parola, e non vediamo l’ora di assistere al reveale ufficiale prossima settimana di Bel’Veth.