Project Golden Nekker: il gioco non uscirà su console

Secondo CD Projekt Red, lo studio “non ha in programma” di portare il prossimo gioco spin-off di GWENT, ovvero Project Golden Nekker, su console. In una nuova dichiarazione, il capo delle comunicazioni di GWENT Paweł Burza ha confermato che Project Golden Nekker verrà lanciato solo su PC, iOS e Android quest’anno.

“Per le console, le abbiamo lasciate per un motivo. Ovviamente c’era qualcosa di buono in loro, altrimenti non sarebbe stato rilasciato su console in primo luogo, ma per i giochi di servizio live con aggiornamenti frequenti è stata un’esperienza davvero difficile”.

GWENT: The Witcher Card Game, che ha origine dal minigioco di The Witcher 3 Wild Hunt, è stato lanciato nel 2017 ed è stato successivamente rilasciato per PS4 e Xbox One a dicembre 2019. Tuttavia, il supporto per console è stato interrotto a giugno 2020 e ai giocatori è stata data l’opzione per spostare l’avanzamento e la raccolta dell’account su GOG.com. “Nel complesso, dal momento che non ci siamo, non abbiamo in programma di portare nessuno dei nostri spin-off su console a questo punto”, ha aggiunto Burza. A gennaio, CD Projekt Red ha annunciato che la nuova versione di GWENT è attualmente in lavorazione e funzionerà come gioco standalone per giocatore singolo. È stato confermato che, poiché si tratta di un gioco autonomo, i giocatori non devono aver acquistato edizioni precedenti del gioco. Burza ha anche affermato in precedenza che Project Golden Nekker “non è un altro Witcher Tales [gioco] ma qualcosa di diverso” e rivolto specificamente alle persone che amano le esperienze per giocatore singolo.