God of War Ragnarok: novità sullo sviluppo del gioco

Quest’oggi è stata presentata una grande sorpresa per God of War Ragnarok. In un video dedicato, Cory Barlog, nonché il direttore di Santa Monica Studios, ha fornito un aggiornamento sul prossimo gioco per PlayStation, dicendo ai fan che il team è attualmente preso fino in fondo nel lavoro, per completare il titolo per la sua uscita nel 2022. Nello specifico per God of War Ragnarok, Barlog ha detto:

“Non abbiamo detto molto su questo. Questo perché tutti sono a testa in giù, al lavoro. Siamo perfezionisti. Tutti stanno rafforzando la grafica… c’è così tanto da fare in questo momento che vorrei solo che potessimo condividerlo con tutti voi. Ma semplicemente non è pronto per essere mostrato. Vi garantisco che il momento in cui avremo qualcosa che saremo pronti a condividere, lo condivideremo con voi. Non vogliamo trattenere nulla di tutto questo. Quindi, per favore, aspettate, sappiate che qualcosa di interessante sta arrivando e che noi, tutti qui alla Sony Santa Monica, siamo così incredibilmente grati per tutto il supporto che ci avete dato”.

Inoltre, oggi, 20 aprile, è il quarto anniversario di God of War 2018. Il gioco ha venduto più di 19,5 milioni di copie, prima del lancio su Steam, quindi la cifra potrebbe aver superato i 20 milioni.