World of Warcraft Dragonflight: cosa ne pensa la community?

La community di World of Warcraft Dragonflight, la nuova espansione del popolare MMORPG di Blizzard, è divisa e confusa su cosa pensare riguardo il grande annuncio di ieri sera, e onestamente non possiamo biasimarli. Specialmente dopo il grande casino accaduto a luglio riguardante le accuse all’interno della compagnia, e la scarsa frequenza di aggiornamenti per il gioco, la community ha lentamente perso il tocco che aveva riguardante il gioco, e non si sentono per nulla a proprio agio neanche adesso. In un certo senso, non si fidano di quello che è stato presentato, e sono diffidenti. In un suo video, il famoso streamer e content creator del gioco, Asmongold, ne ha parlato molto nel dettaglio, dicendo che nonostante ci siano molte speranze, è bene puntualizzare che Blizzard deve ancora imparare molto, ma tra il nuovo sistema dei talenti e la rimozione di content esclusivo dell’espansione, sembra che siano diretti verso una nuova strada positiva per tutti. Continua dicendo che il grinding è comunque una parte essenziale del gioco, poiché dal resto è pur sempre un mmorpg, e se ad una persona non piacesse la cosa, semplicemente non dovrebbero farsi problemi ad andarsene: alla fine della fiera, magari quel gioco non fa per loro, ma dovremo aspettare di più per vedere cosa ne sarà del futuro del franchise con World of Warcraft Dragonflight.