Sonic Origins: annunciata la data d’uscita

Un paio di giorni fa vi avevamo fatto sapere di come Sonic Origins fosse stato valutato in Corea del Sud: in genere, la valutazione è sempre un buon segno per l’uscita imminente di un titolo, ed è stato così anche per la collection del celebre porcospino blu.

SEGA ha infatti annunciato che Sonic Origins sarà disponibile in forma digitale da quest’estate, proprio nel giorno del compleanno di Sonic, il 23 giugno 2022, al prezzo di €39,99 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Da oggi è possibile pre-ordinare il gioco per ottenere accesso ai bonus esclusivi.

Sonic Origins – Bonus pre-ordine digitale

100 medaglioni bonus

Modalità Specchio sbloccata

Letter Box (Cornice Mega Drive)





Sonic Origins- Digital Standard – €39.99

Gioco principale





Sonic Origins – Digital Deluxe – €44.99

Gioco principale

Missioni aggiuntive difficili

Letterbox

Personaggi nel menù principale

Visuale dell’isola nel menù principale

Animazione dei personaggi nella Riproduzione musicale

Tracce musicali esclusive dei giochi per Mega Drive





Sonic Origins – Pacchetti Premium e Classic Sound – €3.99

Tracce musicali esclusive dei giochi per Mega Drive

In occasione dell’annuncio è stato pubblicato anche il trailer ufficiale, che potete vedere qui sotto, e diversi screenshoot, che potete invece vedere in fondo alla notizia.

Sonic Origins è un nuova raccolta che ripropone storici titoli di Sonic in 2D usciti originariamente su SEGA Genesis/Mega Drive: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, in versione digitale rimasterizzata per le piattaforme di generazione attuale: offre tutta l’azione leggendaria di Sonic dei titoli originali, reinterpretandola allo stesso tempo grazie a una grafica rimasterizzata, funzioni aggiuntive, nuovi contenuti, modalità e tanto altro.

Caratteristiche principali:

Modalità Classica: Vivi tutta la magia dei tempi andati con la modalità Classica e goditi tutti i giochi della raccolta nella forma originaria, per un’esperienza di Sonic tradizionale con sfide classiche. Questa modalità ripropone i giochi in maniera fedele, sia stilisticamente che per funzionalità, e bisogna completarla con un numero di vite limitato.

Vivi tutta la magia dei tempi andati con la modalità Classica e goditi tutti i giochi della raccolta nella forma originaria, per un’esperienza di Sonic tradizionale con sfide classiche. Questa modalità ripropone i giochi in maniera fedele, sia stilisticamente che per funzionalità, e bisogna completarla con un numero di vite limitato. Modalità Anniversario: La modalità Anniversario permette di giocare con una visuale a tutto schermo e vite infinite, per godersi tutto lo spettacolo senza incappare mai nel Game Over.

La modalità Anniversario permette di giocare con una visuale a tutto schermo e vite infinite, per godersi tutto lo spettacolo senza incappare mai nel Game Over. Missioni, medaglioni e museo: Metti alla prova le tue abilità e guadagna medaglioni affrontando diverse missioni durante i giochi. I giocatori possono spendere medaglioni per sbloccare nuovi contenuti, provare livelli speciali e tanto altro.

Metti alla prova le tue abilità e guadagna medaglioni affrontando diverse missioni durante i giochi. I giocatori possono spendere medaglioni per sbloccare nuovi contenuti, provare livelli speciali e tanto altro. Migliore che mai: Riveduto, ripensato e rimasterizzato, Sonic Origins arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC con grafica e animazioni rinnovate, e miglioramenti pensati per le nuove generazioni hardware. Vivi la magia in compagnia di Sonic, Tails e Knuckles.

Qui sotto potete vedere gli screenshot, tra cui la cover, leakata gli scorsi giorni.