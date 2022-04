Outriders: svelate data e ora del reveal dell’espansione Worldslayer

Outriders di People Can Fly riceverà alcuni nuovi contenuti quest’anno con Worldslayer. Un nuovo Outriders Broadcast è stato annunciato per domani alle ore 18:00 italiane, che fornirà una profonda immersione nei nuovi sistemi e contenuti dell’espansione. Nuove aree e nemici sono accennati nell’ultimo trailer, disponibile per la visione in calce alla notizia.

Outriders è stato lanciato per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia nell’aprile dello scorso anno (insieme al lancio del day one su Xbox Game Pass). Nonostante alcuni problemi, ha avuto oltre 3,5 milioni di giocatori entro maggio 2021, con Square Enix che lo ha definito il suo “prossimo grande franchise”. Un massiccio aggiornamento gratuito, New Horizon, è stato reso disponibile novembre e ha aggiunto Transmog e quattro nuove spedizioni, oltre a riequilibrare i set leggendari, i mod, le classi e le abilità.

