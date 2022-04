AGON by AOC e Porsche Design svelano il monitor PD32M

L’esclusivo brand lifestyle Porsche Design e AGON by AOC, uno dei marchi leader mondiali di monitor gaming e accessori IT, hanno presentato un nuovo display dedicato al mondo del gaming: il Porsche Design AOC AGON PRO PD32M. Il nuovo modello premium da 80 cm/31,5″ presenta un design unico ispirato alle caratteristiche e ai dettagli di un’auto sportiva Porsche. Combinando prestazioni elevate con qualità e finitura superiori, il PD32M è perfettamente adatto per le competizioni ad alta intensità per i giocatori più esigenti, grazie alla sua nitida risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta GtG di 1 ms. Il Porsche Design AOC AGON PRO PD32M dispone anche della tecnologia di retroilluminazione MiniLED e del supporto DisplayHDR 1400 – creando un’esperienza visiva senza precedenti.

Stefan Sommer, Global Head of Marketing di TPV, ha dichiarato:

Con il nostro partner di lunga data Porsche Design, abbiamo nuovamente creato un monitor gaming iconico, che combina il meglio di entrambi i mondi. Come un vero dispositivo multiuso, il PD32M è dotato di funzionalità che attireranno i giocatori esperti e ambiziosi, nonché i creatori di contenuti, consentendo loro di migliorare le proprie prestazioni e produttività.



Roland Heiler, Chief Design Officer di Porsche Design, ha aggiunto:

Il nostro obiettivo principale era creare un monitor di fascia alta con un design sofisticato e una tecnologia superiore. Nel 2020, Porsche Design e AGON di AOC hanno collaborato al PD27, un monitor gaming QHD a 240 Hz, con un supporto che ricorda il roll-bar di un’auto da corsa Porsche. Con il display di seconda generazione, abbiamo ulteriormente sviluppato il design ispirato alle corse. Integra, ad esempio, gli spunti di design delle razze del volante di un’auto sportiva.

La funzionalità della staffa del PD32M detta la sua forma. La rigidità e la robustezza sono elementi chiave nell’industria gaming e, di conseguenza, queste caratteristiche sono sottilmente applicate all’alloggiamento del display e al supporto in fusione di alluminio sabbiato. Anche la compattezza è di fondamentale importanza per i monitor e quindi il design dell’alloggiamento del pannello del display segue la disposizione funzionale dei componenti interni. Questo si traduce in morbide superfici posteriori affusolate che emergono dal pannello stesso verso i principali alloggiamenti dei componenti interni. Cavità visive separate sono incluse per guidare verso le varie posizioni dei connettori.

Inoltre, per ottimizzare visivamente la sottigliezza del pannello, l’alloggiamento posteriore del display è rastremato ai lati con una leggera inclinazione, creando una forma trapezoidale, che include intarsi in rete metallica per il raffreddamento e gli altoparlanti audio. Queste aree sono anche indirettamente retroilluminate RGB, per immergersi discretamente e migliorare l’esperienza di gioco complessiva ed esprimere dinamismo. I sottili dettagli aggiuntivi, come una striscia di raffreddamento orizzontale retroilluminata, si ispirano alle prese d’aria che si trovano sulle auto sportive. Anche il brand del prodotto è presentato in modo vibrante, per mezzo di un logo a proiezione intercambiabile.