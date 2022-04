Twisted Metal: Kitao Sakurai produrrà e dirigerà alcuni episodi della serie

Kitao Sakurai, scrittore e director noto per il The Eric Andrè Show e per il film Bad Trip (in cui è presente lo stesso Eric Andrè), produrrà e dirigerà alcuni episodi di Twisted Metal, la serie TV tratta dal gioco, che andrà in onda su Peacock, che qui in Italia è visibile attraverso Sky.

L’adattamento di Twisted Metal è stato proposto da Rhett Reese e Paul Wernick e arriva da Sony Pictures TV, PlayStation Studios e Universal Television.

Anthony Mackie è il protagonista e produttore esecutivo della serie nel ruolo di John Doe, un lattaio spiritoso e sarcastico che non ricorda il suo passato. Quando gli viene offerta l’opportunità di esaudire i suoi desideri più profondi, Doe accetta di consegnare un misterioso pacchetto attraverso una terra desolata post-apocalittica popolata da piloti selvaggi che vogliono uccidersi a vicenda, compreso il personaggio iconico, Sweet Tooth.