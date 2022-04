Aliens Fireteam Elite: disponibile la Stagione 3

Lo sparatutto cooperativo a 4 giocatori Aliens: Fireteam Elite è uscito da un po’, e gli sviluppatori non hanno ancora finito di supportarlo. La sua terza stagione di contenuti è stata lanciata su tutte le piattaforme. Guardate il trailer in calce alla notizia per conoscere ulteriori dettagli.

La stagione 3, chiamata “Lancer”, è un aggiornamento gratuito per il gioco, che porta varie nuove aggiunte, come una nuova classe giocabile, il Lancer. Quest’ultimo è dotato di un fucile a pompa e una mitragliatrice pesante, e abilità come l’assalto e la lancia di particelle, che spara un fascio di laser per decimare gli alieni.

Inoltre, sono state aggiunte al gioco nuove armi come la X45 Bombard Flechette Rifle, la X1 Fireball e la M41E4 Heavy Pulse Rifle. L’aggiornamento porta anche la possibilità di avere più preset di carico per varie situazioni, e nuove carte sfida e cosmetici. Aliens: Fireteam Elite è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.