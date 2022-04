Amouranth sarà lead producer del nuovo show Streamer Royale

Una delle più note celebrità di Twitch, Kaitlyn ‘Amouranth’ Siragusa sarà la lead producer e la presentatrice di un prossimo show chiamato Streamer Royale. Lo show presenterà i più famosi content creator nell’industria dello streaming che si scontreranno tra di loro per decretarne il campione.

Amouranth è una delle streamer di Twitch di maggior successo, al secondo posto tra le streamer donne più viste del 2020. Popolare per i suoi contenuti provocanti, ha anche investito in aziende, acquistando ad esempio un 7-eleven, investendo in un’azienda di palline di plastica e comprando una stazione di servizio. Ha anche un investimento di oltre 5 milioni di dollari nella società madre di Google, Alphabet.

Oltre a questo, ha anche annunciato i suoi piani di lasciare OnlyFans, cosa che avverrà a giugno. Ha detto che vuole fare un cambio di carriera e tuffarsi in qualcosa che è diverso da ciò che abbia mai fatto. E questo Streamer Royale potrebbe essere uno dei piani per il “cambio di rotta”.

Qui sotto il tweet ufficiale di Streamer Royale, che fa sapere di come la visione creativa di Amouranth prenderà vita in questa nuova competizione.

We're excited to announce @Amouranth as the Lead Producer of Streamer Royale! 🔥 Watch her creative vision come to life as our competitors face off to be crowned the champ 🙏 Make sure to follow this page, because we will be announcing the contestants very soon! 👀 pic.twitter.com/AePIwnt2fF

