Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge: periodo d’uscita e gameplay dei primi due stage

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge non ha ancora una data d’uscita precisa, ma almeno il periodo sì: il prossimo gioco con le tartarughe ninja sarà infatti disponibile da quest’estate, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. A farlo sapere IGN, che ha pubblicato anche un video gameplay di 11 minuti in cui vengono mostrati i primi due stage del gioco. Torneranno anche i doppiatori che hanno dato voce alla prima storica serie degli anni ’80.

Il primo stage si svolge negli studi di Canale 6, mentre il secondo tra le strade di New York. Si possono vedere in azione Donatello e Raffaello e i primi due boss sono Beebop e Rocksteady.

I personaggi giocabili in Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge saranno 6: le quattro tartarughe, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, il maestro Splinter e la giornalista April O’Neil.

Dotemu ha fatto oltretutto sapere che questa versione demo con i primi due stage sarà giocabile al Pax East, al booth di Focus Entertainment dal 21 al 24 aprile.

Lasciandovi al filmato gameplay qui sotto, vi rimandiamo anche al primo dev diary con gli sviluppatori.