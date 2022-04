NZXT, fornitore di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia una nuova ed entusiasmante collaborazione: NZXT entra nel mondo di My Hero Academia con l’H510i All Might! Questo case mid-tower è il primo prodotto a tema manga/anime della lineup CRFT di NZXT.

Costruito per resistere ai più pericolosi Villain, l’H510i All Might è progettato per imbrigliare al suo interno tutto il Potere del vostro hardware. Celebrate l’Hero numero #1 e trasformate il vostro PC gaming nel nuovo Simbolo della Pace.

My Hero Academia

Nel mondo di My Hero Academia, circa l’80% della popolazione nasce con poteri speciali, meglio conosciuti come “Quirk”. All Might – il più grande degli eroi – sceglie come proprio successore il giovane Midoriya, nato senza Quirk. Dopo averne notato il potenziale, All Might condivide con il ragazzo il suo Quirk.

Ispirazione CRFT 10

NZXT CRFT celebra le comunità e il fandom attraverso collaborazioni uniche con le menti creative che si celano dietro a giochi, mondi e storie che amiamo. Per l’H510i All Might, NZXT ha preso ispirazione dalla coinvolgente storia di All Might per dare vita a un case immerso nella lore di My Hero Academia.

CRFT 10 H510i All Might, caratteristiche principali

Inedita veste per l’H510i, ispirata al primo Hero numero #1 All Might.

Plus Ultra e All Might adornano il case, per una build in grado di superare ogni limite!

Le splendide immagini artistiche all’interno e all’esterno del case celebrano All Might, Hero Form e True Form.

CRFT 10 H510i All Might, caratteristiche interne

Striscia LED RGB pre-installata: Personalizzate e controllate l’illuminazione all’interno della build per mettere in risalto All Might, le periferiche e il vostro setup.

Staffa di montaggio per scheda grafica integrata: Posizionate la vostra GPU in verticale o in orizzontale grazie alla staffa di montaggio integrata.

Controller RGB e ventole incluso: Controllate illuminazione NZXT RGB (due canali) e ventole (tre canali) tramite NZXT CAM.

Il vostro nuovo case è finalmente arrivato!