MotoGP 2022 recensione: il dolce suono delle due ruote

Puntale come ogni anno, ecco che Milestone pubblica il nuovo capitolo della saga MotoGP, franchise che ha ricevuto nel corso del tempo un supporto e apprezzamento costante da parte della community e sviluppatori, tanto da guadagnarsi un posto nell’industria dei videogiochi come uno dei migliori simulatori legati al mondo delle due ruote. Specialmente in assenza di competitor, l’opera è stata proprio per diverso tempo un punto di riferimento verso il mondo delle due ruote. Seppur l’azienda abbia successivamente creato delle nuove IP e non solo, MotoGP resta un punto di riferimento per Milestone, IP che ha portato la compagnia al successo sperato. Intanto, nel corso dei giorni precedenti, in redazione è approdato finalmente il nuovo e tanto atteso capitolo: MotoGP 2022. Questo nuovo capitolo ha l’arduo compito di portare qualche novità sul fronte ludico e preservare tutto ciò di buono che è stato fatto finora con il franchise. Milestone sarà riuscita a far brillare nuovamente il proprio cavallo di battaglia? Scopriamolo in questa nuova recensione tutta da scoprire. Prima di andare avanti, però, vi ricordiamo che da poco è disponibile il nuovo numero di Game Pro sulla piattaforma Readly, quindi andate a leggerlo. Detto questo, incominciamo a sviscerare le potenzialità del videogioco simulativo con questa nostra review.

MotoGP 2022: si ritorna in pista!

Appena i giocatori avvieranno il gioco, si ritroveranno subito dinanzi ad una creazione del proprio alter ego digitale. Incominciamo col dire dire che tale implementazione in MotoGP 2022 ci è risultata notevole, ma che pecca diciamo di povertà nelle opzioni di personalizzazione del proprio personaggio. Infatti, sono veramente poche le possibilità di customizzazione inerenti alla creazione del proprio motociclista. Seppur stiamo parlando di un opzione marginale, non paragonabile alla profondità degli RPG presenti sul mercato, diciamo che la maggior parte dei giocatori potrà chiudere un occhio sulla meccanica in questione, dato che sappiamo per certo che le potenzialità del titolo sono ben altre, incominciando dal tutorial.

Quest’ultimo è stato ben realizzato dal team di sviluppo e permette al giocatore neofita di apprendere le principali meccaniche presenti nel gioco: come sterzare perfettamente durante una curva oppure vi consentirà di sfruttare al meglio la vostra due ruote sui vari tracciati disponibili nel gioco. Insomma, possiamo affermare con assoluta certezza che quest’ultima è stata resa con cura maniacale e quindi ci consentirà di apprendere sia le basi del tutorial ma allo stesso tempo anche le tecniche avanzate per diventare un vero campione.

In aggiunta, viene offerta una modalità carriera piuttosto interessante, che sicuramente riuscirà a convincere anche i più scettici dopo l’acquisto del titolo. Insomma, in MotoGP 2022 la maggior parte delle modalità ci sono parse piuttosto interessanti, per non parlare del supporto al cross-play, feature che non fa altro che aumentare l’asticella qualitativa della produzione italiana, in modo tale che i player da varie piattaforme possano scontrarsi tra di loro per decretare il miglior pilota a due ruote sui tantissimi tracciati presenti. Inoltre, la novità di questo nuovo capitolo risiede nell’implementazione dello split-screen, grazie al quale sarà permesso a due giocatori di godersi il gioco completamente a schermo condiviso e fare innumerevoli sessioni insieme ad un compagno.

Moto GP 2022: Nine Season 2009

Insomma, sembrerebbe che tantissime cose in questo nuovo capitolo di MotoGP funzionino correttamente, ma ancora non vi abbiamo parlato della novità in assoluto introdotta proprio con MotoGP 2022: Nine Season 2009. Diciamo che quest’ultima modalità è abbastanza particolare: il giocatore sarà chiamato infatti a vestire i panni dei piloti storici più importanti del motomondiale. Si parla per l’esattezza di 17 capitoli, ognuno dei quali presenterà dei filmati molto interessanti, i quali ci racconteranno il background dei piloti più popolari della storia del motomondiale, come ad esempio Valentino Rossi, Stoner e così via. In sostanza, Nine Season 2009 si presenta come una modalità parecchio azzeccata per questo MotoGP 2022, diventando fin da subito una delle novità più interessanti del nuovo gioco targato Milestone, con il giocatore tra l’altro dovrà completare obiettivi diversi con piloti differenti, ricevendo sempre degli incarichi mai uguali tra loro.

Per quanto riguarda invece il gameplay, Milestone, come al solito, riesce a dare al giocatore sempre una splendida sensazione sulle due ruote. Infatti, quest’ultima componente si contraddistingue per alcune meccaniche come il bilanciamento legato al proprio peso corporeo, essenziale se non vorrete fare cadere il vostro pilota dalla sella della moto e perdere tempo e punti che, ovviamente, dipenderanno da modalità a modalità. La fisica presente nell’opera di Milestone è sempre su ottimi livelli di realismo, anzi, qui ci sono addirittura dei miglioramenti che aumentano ulteriormente la qualità del titolo rendendolo unico rispetto al passato.

MotoGP 2022: tecnicamente accettabile

Parlando dal punto di vista tecnico, diciamo che seppur non ci siano miracoli sotto l’aspetto estetico dell’opera targata Milestone, possiamo comunque dire con certezza che è molto gradevole vedere sulla propria console current-gen il titolo in esecuzione. Noi abbiamo giocato la versione PlayStation 5 della produzione italiana, è possiamo assicurarvi che il team ha svolto un lavoro veramente incredibile, specialmente con il feeling fornito dallo spettacolare e innovativo DualSense, il quale si è comportato abbastanza egregiamente durante le varie azioni grazie al feedback adattivo e ai grilletti adattivi. Detto ciò, anche se il comparto estetico non presente troppi problemi, purtroppo ho riscontrato qualche sbavatura tecnica nel corso del tempo trascorso con l’opera di Milestone, mentre il frame rate è rimasto ancorato sui 60 fps fissi. Parlando d’altro, ad esempio, la resa dei modelli 3D legati ai propri piloti è eccezionale, testimoniando il fatto che Milestone riesca sempre a migliorarsi a vista d’occhio sotto il profilo dello sviluppo delle proprie opere e non solo.

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

MotoGP 2022 è un prodotto decisamente molto interessante per gli appassionati del motomondiale. Tante modalità sono presenti in questo titolo e alcune ci hanno veramente sorpreso, come la citata Nine Season 2009, grazie alla quale potrete ripercorrere la storia dei piloti più famosi della MotoGP. Il gameplay si tiene sempre su altissimi livelli ed è sensibilmente migliorato rispetto ai precedenti capitoli, facendo alzare ulteriormente l’asticella qualitativa del videogioco targato Milestone. Peccato per una personalizzazione del personaggio non proprio al top e qualche sbavatura in ambito di prestazioni nell’opera, ma possiamo assicurarvi che ci troviamo dinanzi ad uno dei migliori capitoli, se non il migliore dell’intero franchise. Insomma, i fan delle due ruote e del Motomondiale in generale non avranno decisamente dubbi al riguardo legato all’aspetto qualitativo del gioco.