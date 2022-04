Digimon Survive: annunciata la data di uscita per l’Occidente

luglio Bandai Namco, assieme alla software house HYDE, ha annunciato che Digimon Survive ha finalmente una data di uscita fissata per tutto il mondo

Come confermato di recente, il gioco verrà lanciato per PlayStation 4 e Nintendo Switch il 28 lu glio in Giappone.

Kazumasa Habu, produttore del titolo, ha dato la notizia in un videomessaggio:

“Oggi vorrei fornirvi questa entusiasmante novità! La data di uscita di Digimon Survive è stata finalmente fissata per il 29 luglio 2022. Il team ha in programma di rilasciare ulteriori notizie più interessanti in tutte le forme. Vi preghiamo di aspettare e rimanete sintonizzati. Ci siamo quasi!”

Il titolo uscirà per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam) il 29 luglio 2022 in tutto il mondo.