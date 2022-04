Horizon Forbidden West: la patch 1.12 risolve diversi problemi

Guerrilla Games ha rilasciato la patch 1.12 per Horizon Forbidden West contenente molte correzioni per missioni, macchine e altri problemi. La software house continua a tenere aggiornato il titolo venendo incontro alle necessità dei giocatori.

Ci sono alcuni problemi noti che la patch non risolve e sui quali il team di sviluppo sta tuttora lavorando. Questi includono continuare a apportare modifiche per ridurre i problemi grafici, l’impossibilità di commerciare con Abadund, l’impossibilità di completare la missione relativa a Frostclaw, problemi con la progressione in alcune missioni e abiti che sembrano essere coperti da ombre scure nell’inventario.

Per quanto riguarda ciò che è stato risolto, il problema più divertente (e probabilmente uno dei più frustranti) è di rimanere bloccati nel bagno della Base. Per quanto riguarda le quest, cinque principali, otto secondarie e otto del mondo di gioco hanno ricevuto dei miglioramenti volti a renderle meglio fruibili o, in alcuni casi, completabili.

Altre miglioramenti includono un problema per cui i compagni di missione non rispondevano dopo essere stati colpiti in combattimento, sono state applicate correzioni ad armi, armature e abilità, aggiornamenti all’interfaccia utente, risoluzioni a diversi crash e correzioni nello streaming in gioco e nei filmati. È stato, inoltre, aggiunto un indicatore per mostrare quando una trama è già equipaggiata e Aloy non rimbalzerà più per più di 10 secondi durante la raccolta di un oggetto.

Sono state apportate numerose correzioni alle animazioni di Aloy, è stato risolto il problema di personaggi e macchine che cadono nel sottomondo. Sono state migliorate audio e luci. Sono state migliorate le animazioni facciali e del corpo nel cinematiche. Il titolo ha quindi ricevuto un sostanziale aggiornamento che ne migliora performance e giocabilità con correzioni riguardanti i sottotitoli e la localizzazione. Ulteriori informazioni riguardo l’ultimo aggiornamento sono disponibili nel post degli sviluppatori

Horizon Forbidden West è disponibile in copia fisica e digitale per PlayStation 4 e PlayStation 5.