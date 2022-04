Crossfire Legion arriva il 24 maggio in Accesso Anticipato per Steam

Le aziende Prime Matter e Smilegate hanno confermato che Crossfire: Legion sarà lanciato in Early Access il 24 maggio per PC tramite Steam. Titolo in sviluppo presso Blackbird Interactive, la versione ad accesso anticipato del titolo strategico in tempo reale includerà l’Atto 1 della campagna, la modalità cooperativa e due modalità multiplayer.

Saranno giocabili tre fazioni: Black List, Global Risk e New Horizon ciascuna con le proprie unità. Hanno anche comandanti unici che possiedono abilità uniche che possono aiutare a invertire la tendenza. Secondo la sua pagina Steam, il piano attuale è di rilasciare Crossfire: Legion per intero entro il quarto trimestre del 2022. Il multiplayer include modalità 3v3 e 1v1 su due mappe. Più unità, comandanti e modalità sono pianificate durante il periodo di accesso anticipato e anche dopo il lancio. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

ll pianeta è stravolto da un conflitto su scala mondiale. Black List e Global Risk sono in lotta perpetua per imporre le rispettive ideologie e, come se non bastasse, sul campo di battaglia scende una nuova fazione.

Conducete alla vittoria il vostro esercito personalizzato in quest’avventura ambientata in un futuro non troppo lontano, dove il mondo è logorato da una guerra tra corporazioni. Crossfire: Legion è un dinamico gioco di strategia in tempo reale dove troverete anche un sacco di entusiasmanti modalità multi giocatore, che metteranno alla prova le vostre abilità di comando dal punto di vista tattico e strategico e vi insegneranno che non tutti i nemici sono così terribili come sembrano. In modalità Multigiocatore o Scontro, avrete il controllo totale dell’allestimento del vostro esercito. Scegliete fra tre diverse fazioni e personalizzate le vostre armate selezionando truppe, fanteria, veicoli e unità aeree per distruggere i nemici.

Crossfire Legion è disponibile per PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

