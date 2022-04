Nobody Turnaround: in arrivo per Steam in autunno

L’editore Thermite Games ha annunciato il suo prossimo titolo di simulazione e di sopravvivenza Nobody – The Turnaround che arriverà su PC tramite Steam questo autunno. Con oltre un milione di download dalla sua demo di debutto di febbraio allo Steam Next Fest, Il titolo è ambientato in una società moderna familiare. Assumete il ruolo di un operaio che sta cercando di sbarcare il lunario e di navigare tra scelte difficili in vicoli sudici e ostelli a basso costo. Utilizzate le risorse a portata di mano, sviluppa abilità lavorative per l’auto-miglioramento e prendete decisioni impegnative che influiscono sui personaggi che incontri ogni giorno. I giocatori devono sfruttare al massimo ogni opportunità nella loro lotta per farsi un nome nella società. Di seguito la dichiarazione di Sean Li, proprietario e fondatore di Thermite Games:

Nobody – The Turnaround è uno dei giochi più affascinanti su cui abbiamo lavorato. Vogliamo presentare ai giocatori giochi indie unici che offrano esperienze belle e intriganti. La risposta positiva al nostro debutto demo allo Steam Next Fest ci fa credere che Nobody: The Turnaround reimmaginerà davvero il genere survival.

Il gioco rappresenta autenticamente i dilemmi della classe operaia e la dura ma appagante lotta della vita urbana quotidiana con dettagli visivamente sorprendenti. Dai problemi di salute finanziaria, mentale e fisica ai problemi con il lavoro e le situazioni di vita mediocri, Il titolo descrive una storia fin troppo familiare ma affascinante dell’uomo comune. Risparmi soldi saltando un pasto e rischi che la fame influisca sulla resistenza nel tuo nuovo lavoro? Dedichi tempo alla raccolta di bottiglie riciclabili per spiccioli extra o rubi parti di scooter per guadagni veloci e rischiosi? Mentre i giocatori combattono per sopravvivere e farsi un nome, lavoreranno sodo per creare un percorso professionale soddisfacente, sviluppare relazioni più forti e trovare sicurezza nella società.

Nobody – The Turnaround arriverà questo autunno su PC tramite Steam.