Dragon Quest X Offline: dettagli sui Labirinti Magici

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni e screenshot per Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline che introduce i Labirinti Magici. Ricordiamo che lo sviluppatore ha posticipato all’estate 2022. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. Di seguito i dettagli sulle nuove informazioni:

Nel mondo di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline esistono luoghi misteriosi noti come Labirinti magici. Puoi entrare in questi labirinti usando monete speciali ottenute man mano che avanzi nel gioco e combattere i Labyrinth Lord in base al contenuto delle monete. I mostri che appaiono come Labyrinth Lords sono abbastanza forti, ma se li sconfiggi, puoi ricevere una magnifica ricompensa. I mostri che appaiono come Labyrinth Lords sono diversi e alcuni ti faranno guadagnare una grande quantità di punti esperienza e oro una volta sconfitti. È il luogo perfetto per salire di livello e guadagnare oro per prepararsi alle battaglie contro nemici più difficili.

Di seguito una panoramica del titolo:

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam nell’estate 2022 in Giappone. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.