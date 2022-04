Front Mission 2089 Borderscape annunciato per mobile

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore Black Jack Studio hanno annunciato Front Mission 2089: Borderscape per iOS e Android. La pre-registrazione è disponibile tramite il sito Web ufficiale del gioco. Non è stata annunciata una data di uscita. Come indica il titolo, il gioco è ambientato nel 2089, poco prima del 2nd Huffman Conflict, che fa da sfondo al gioco originale di Front Mission. Di seguito riportiamo le prime informazioni sul titolo mobile:

12°S, 91°O. C’è un’isola fertile, due potenti federazioni economiche, un gruppo di mercenari bloccati nell’occhio del conflitto e una guerra destinata a prendere fuoco.



Front Mission, è un classico franchise JRPG tattico che ha debuttato in Giappone nel 1995 su Super Famicom. Di recente Square Enix ha provato a riportarlo in scena con Left Alive , che è ambientato nello stesso universo, ma di certo non era quello che i fan volevano. D’altra parte, quest’anno arriverà per Nintendo Switch un remake del gioco originale intitolato Front Mission 1st, per gentile concessione di Forever Entertainment. È in cantiere anche un remake di Front Mission 2, anche se non sappiamo quando arriverà. Di seguito una panoramica della serie:

Front Mission è una serie nata nel 1995 sviluppata e pubblicata da Squaresoft per piattaforma Super Nintendo. Il titolo ha riscosso notevole successo come soprattutto in Giappone ma anche all’estero, dando vita ad una lunga serie di videogiochi e spin-off. Ambientato tra il XXI secolo ed il XXII secolo, Front Mission narra delle tensioni diplomatiche e militari tra le varie comunità di nazioni presenti, che approssimativamente rappresentano i continenti terrestri. Caratteristica saliente della narrazione è il fatto che gli eserciti, oltre ad utilizzare veicoli bellici convenzionali come carri armati ed elicotteri, fanno uso di Wanzer (dal tedesco Wanderpanzer, che significa carro armato che cammina), ovvero dei mecha umanoidi ad utilizzo marziale.

Front Mission 2089: Borderscape sarà disponibile per dispositivi mobile.