Oddworld Soulstorm Enanched Edition arriva su Steam

Oddworld Inhabitants rilascerà la versione PC di Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition tramite Steam, ha annunciato lo sviluppatore. Non è stata annunciata una data di uscita. Ecco una panoramica del gioco, tramite Oddworld Inhabitants:

Apprezzati per la loro forza, la gustosa carne sulle loro ossa e la loro predisposizione alla Birra, i Mudokon come il nostro eroe Abe, sono una razza ridotta in schiavitù da una classe di profittatori. Ma è giunto il momento del cambiamento, è giunto il momento della rivoluzione. Subito dopo la conclusione esplosiva di Oddworld: New ‘n’ Tasty , sarete chiamati ad aiutare Abe nel suo viaggio per liberare più di 1.000 compagni Mudokon dalle catene fisiche che li legano. Aiuterete Abe ad affrontare un futuro incerto e un passato dimenticato o lascerete morire lui e i suoi simili?

Armati di una vasta gamma di tattiche, dall’inganno e dalla furtività all’andare in balistica utilizzando la spazzatura raccolta per fabbricare armi potenti e incendiarie, dovete decidere come portare al meglio la battaglia ai vostri oppressori e salvare tutti i Mudokon. Ricordate, non siete soli in questa lotta. Quelli che salvate possono aiutarvi nella vostra battaglia. Le decisioni di gioco e il numero totale di vite liberate in ogni livello influenzeranno il risultato di Oddworld: Soulstorm. Il titolo presenta quattro finali unici, indipendentemente dal fatto che sblocchiate gli ultimi due capitoli e il miglior finale, o uno dei finali minori dipende interamente da voi e Abe. Oddworld: Soulstorm è la storia della speranza, anche di fronte a probabilità insormontabili, ma la domanda rimane.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.