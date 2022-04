Kaze Emanuar presenta Super Mario 64 per PC

Kaze Emanuar è uno sviluppatore indipendente e youtuber parecchio noto nella scena indie, che si è fatto notare per aver realizzato un vecchio sogno dei giocatori PC, ovvero realizzare una conversione completa del titolo cult del passato Super Mario 64 per il caro vecchio Nintendo 64, oltre venticinque anni dopo la sua uscita originale. Sappiamo bene però che le tante controversie con Nintendo, da sempre molto chiusa verso questo tipo di iniziative, faranno sicuramente durare poco la pur eroica impresa. Pensiamo ad esempio al caso di Super Mario Bros X, titolo inedito ed apocrifo della serie Super Mario Bros. realizzata per Personal Computer basati su Windows di molti anni fa, perseguito ed alla fine ritirato, nonostante fosse un fan game del tutto gratuito.

Kaze Emanuar è partito dal codice sorgente originale, che è stato reso disponibile in maniera non del tutto legale, lo sappiamo, a partire dal mese di luglio del 2020 in rete. Lo sviluppatore, peraltro, era già stato boicottato da Nintendo stessa a causa delle sue mod non autorizzate di giochi del passato realizzati dalla casa di Kyoto, che vede di cattivo occhio qualunque produzione di questo tipo. Eppure la Total Conversion PC di Super Mario 64 è un piccolo capolavoro di programmazione, un port coi fiocchi, con tanto di velocità fissa a ben 60fps. Kaze Emanuar ha riscritto da zero il codice, ricompilandolo in maniera certosina per un effetto finale sbalorditivo. Peraltro l’autore ha pure aperto una pagina dedicata su Patreon di raccolta fondi, facendo adirare ancora di più la casa giapponese, e sul suo canale youtube, che trovate in questa pagina, ha spiegato passo passo come avesse svolto il suo preciso lavoro. Il titolo, infatti, non si basa più sulla classica emulazione dell’hardware della macchina originale, il Nintendo 64 nel caso specifico, ma gira nativo su Personal Computer basati su Windows. La grafica è quindi stata aggiornata con framerate aumentato ed una perfetta pulizia dell’immagine, oltre al fatto che, come citazione di un famoso tormentone anni novanta, è stato inserito persino Luigi, con un modello poligonale molto dettagliato. Essendo un lavoro controverso, che sfocia nel mondo tenebroso della pirateria digitale, il titolo avrà vita difficile, lo si comprende facilmente, ma rappresenta una interessante prova di programmazione con risultati molto notevoli.