The House of The Dead Remake: ecco la data su PC, PS4, Xbox One e Stadia

Già disponibile su Nintendo Switch, The House of The Dead Remake arriverà a breve anche su altre piattaforme. Il publisher Forever Entertainment e gli sviluppatori di MegaPixel Studio hanno infatti annunciato che il celebre sparatutto da sala giochi arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia il 28 aprile.

Questa la descrizione dalla pagina Steam:

THE HOUSE OF THE DEAD: Remake è una nuova versione del gioco lanciato nel 1997 su piattaforma arcade. Un classico sparatutto su binari arcade con una nuova veste e avvincenti novità al gameplay per adattarsi ai moderni standard di gioco.

Caratteristiche:

• Un classico arcade famoso con grafica e controlli moderni, inclusa la mira giroscopica

• Fedele al gameplay originale

• Multiplayer locale a 2 giocatori

• Finali multipli

• Photo mode

• Obiettivi da raggiungere

• Arsenale di armi sbloccabili

• Orde di mostruosità non morte in una nuova modalità di gioco

• Galleria dei nemici e dei boss affrontati

Qui sotto potete vedere invece il tweet del profilo del gioco.

The zombie outbreak spreads!…

THE HOUSE OF THE DEAD: Remake will release on additional platforms on April 28th!

⚫ @Steam

🟣 @GOGcom

🟢 @Xbox

🔵 @PlayStation

🟠 @GoogleStadia #HOTDRemake pic.twitter.com/TzjQrai5fC

— THE HOUSE OF THE DEAD: Remake (@HOTDRemake) April 21, 2022