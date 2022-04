LEGO Star Wars Saga degli Skywalker: vendite sbalorditive

LEGO Star Wars Saga degli Skywalker ha avuto il più grande lancio nella storia della serie Lego, almeno per console. Il gioco ha venduto 3,2 milioni di unità nelle prime due settimane e ha superato i record di vendita “su ogni piattaforma, regione ed edizione”, ha annunciato la Warner Bros. Games. La Warner Bros. Games non ha detto quale gioco Lego deteneva in precedenza il record di lancio più grande. La serie ha debuttato nel 2005 con l’originale Lego Star Wars e da allora TT Games ha rilasciato più di 20 giochi Lego basati su franchise come Il Signore degli Anelli, Harry Potter e i supereroi Marvel e DC. Il gioco in questione presenta storie, contenuti e personaggi di tutti e nove i film della saga degli Skywalker. Proprio questa settimana, l’elenco dei personaggi giocabili del gioco è cresciuto ancora di più con l’aggiunta di personaggi di Rogue One come Jyn Erso e Cassian Andor. Anche il Pacchetto Personaggi Classici ha debuttato questa settimana, portando con sé nuove versioni di Luke Skywalker, Principessa Leia, Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian. LEGO Star Wars Saga degli Skywalker è stato sviluppato da TT Games insieme a Lucasfilm Games. Il gioco è stato ritardato numerose volte prima di essere finalmente lanciato all’inizio di aprile. Secondo quanto riferito, questi ritardi hanno portato a “un’ampia crisi” per gli sviluppatori di TT Games. Alcuni sviluppatori hanno riferito di “rompersi fuori dall’orario di lavoro a causa del carico di lavoro e di alcuni degli stress a cui erano sottoposti”.