Alienware: disponibili 3 nuovi modelli AMD Ryzen

Alienware Aurora Ryzen Edition R14: l’ultimo frutto dell’ultima collaborazione con AMD, progettato con flusso d’aria ottimizzato e Legend 2.0 per offrire le più alte prestazioni multi-threaded in un desktop Alienware. Offre fino a un processore AMD Ryzen 7 5800X3D e introduce la tecnologia AMD 3D V-Cache per un migliore frame rate in tutti i principali giochi triple-A. Aurora R14 offre una nuova opzione di raffreddamento a liquido avanzato che fornisce il 42% di miglioramento della resistenza termica rispetto al raffreddatore a liquido standard.