Outriders: annunciata l’espansione Worldslayer

Outriders è in una posizione precaria sin dal suo lancio. Il gioco combina un tradizionale sparatutto in terza persona con un lungo gioco di ruolo basato sulla trama principale, per la quale dipende immensamente. Inoltre, presenta una formula sparatutto di bottino che offre armi e armature strane, sciocche e spesso fantastiche da inseguire mentre si avanza nella campagna. Con quel finale di gioco arriva lo stesso problema che affrontano tutti i giochi di questo tipo: la lotta per mantenere i giocatori impegnati a lungo termine. Ebbene, sembra che i ragazzi di People Can Fly abbiano trovato la risposta che cercavano. Infatti, questa tematica del problema di fine gioco verrà risolta con Worldslayer, una grande espansione di Outriders che verrà lanciata il 30 giugno. Da come suona la cosa, Worldslayer integra i vari grandi miglioramenti aggiunti a Outriders con il suo aggiornamento gratuito di Frontiers per creare qualcosa di un gioco completamente nuovo. L’espansione apporta importanti modifiche alla progressione del personaggio, al sistema delle sfide di regolazione della difficoltà, all’inseguimento del bottino e all’endgame, rielaborando molto su come funziona Outriders per renderlo un gioco in cui puoi dedicare più tempo, e questo per non parlare di la nuova storia dell’espansione. Sull’espansione è stato detto:

“Non vediamo l’ora che i giocatori si immergano in Worldslayer. Oltre a un’intera nuova campagna, abbiamo implementato un sacco di nuove funzioni che espandono e migliorano tutto ciò che i giocatori amano del titolo originale. Worldslayer prevede circa un centinaio di nuovi oggetti leggendari, tetti massimi di livello dell’equipaggiamento più alti, difficoltà Apocalypse, l’equipaggiamento Apocalypse e dei nuovi modi per far diventare più forte il proprio Outrider con PAX tree nuovi di zecca e i livelli Ascensione. Per non parlare della Prova di Tarya Gratar, una nuova esperienza endgame totalmente diversa da tutto ciò che abbiamo fatto finora in Outriders”.