Gearbox Software acquista Lost Boys Interactive

Una notizia spettacolare è arrivata dalla compagnia che ha realizzato la saga di Borderlands e più recentemente Tiny Tina’s Wonderlands, ovvero Gearbox Software. L’azienda ha confermato di aver acquisito un’altra compagnia chiamata Lost Boys Interactive, la quale è responsabile di aver contribuito alla realizzazione di titoli come Call of Duty e PUBG. Con l’acquisizione di Lost Boys, Gearbox aggiunge più di 220 dipendenti, portando il suo organico totale a circa 1300. Il fondatore di Gearbox, Randy Pitchford, ha affermato che Lost Boys avrà un “impatto immediato e positivo” su Gearbox e sui suoi prodotti futuri. Lost Boys è stata fondata nel 2017 ed è una società “remote-first” che ha uffici anche a Madison, Wisconsin e Austin, Texas. Lo studio mira a far crescere il proprio personale a 350 entro il 2024. In futuro, Lost Boys sarà una sussidiaria di Gearbox, che a sua volta è di proprietà di Embracer. Lost Boys “lavorerà in modo indipendente”, ha detto Gearbox, poiché funziona “in tandem” con Gearbox sui nuovi giochi. Il CEO di Lost Boys, Shaun Nivens, riporterà al presidente di Gearbox Steve Jones. I termini dell’accordo non sono stati divulgati, ma Gearbox ha confermato che Juno Capital Partners ha assistito Gearbox nell’acquisizione come “consulente strategico”. Gearbox Software ha utilizzato Fenwick & West come consulente legale.