Roller Champions è finalmente in fase gold

Dopo una serie di rinvii che hanno posticipato la data d’uscita, Roller Champions è finalmente entrato in fase gold, il che vuol dire che lo sviluppo è stato ultimato e il gioco è quindi pronto per essere consegnato. Nelle ultime ore infatti, sui profili social del titolo free-to-play targato Ubisoft è stata annunciata la notizia, anche se ancora non è stata svelata la data d’uscita: è stato però aggiunto di tenere gli occhi aperti perché la data verrà annunciata a breve, e noi ovviamente vi aggiorneremo in merito.

Il titolo, annunciato nel 2019, sarebbe dovuto uscire inizialmente lo scorso anno, salvo poi subire alcuni rinvii che hanno fatto slittare la data d’uscita. Il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia la fase gold.

Greetings, Champions!

Today we are thrilled to announce we have #GoneGold! 🥇

Keep your eyes open as we will be sharing more on our launch date soon. 👀 pic.twitter.com/O1xhUugIqQ

— Roller Champions (@RollerChampions) April 20, 2022