Klonoa Phantasy Reviere Series arriverà su PC, PlayStation e Xbox lo stesso giorno di Switch

A febbraio era stato annunciato il ritorno di una delle mascotte della prima PlayStation, con Klonoa Phantasy Reviere Series, una collection dei due episodi usciti per PSX nel ’97. In quell’annuncio era stato fatto sapere che il gioco sarebbe arrivato a luglio su Switch e più tardi su altre console: poco fa invece Bandai Namco ha confermato che arriverà anche su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S lo stesso giorno della console Nintendo, ovvero l’8 luglio.

Per l’occasione Bandai Namco ha pubblicato qualche nuovo screenshot, che potete vedere nel tweet in fondo alla notizia, e un’illustrazione fatta da Yoshihiko Arawi, capo del character design di Klonoa. A breve arriveranno anche nuove informazioni sul gioco.

Questa invece la descrizione sul sito ufficiale:

Klonoa Phantasy Reverie Series ripropone “Klonoa: Door to Phantomile” e “Klonoa 2: Lunatea’s Veil”, in un’unica collezione rimasterizzata per vecchi e nuovi fan. Intraprendi un viaggio avventuroso per salvare il mondo!

Pubblicato per la prima volta da Namco nel 1997, Klonoa è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale ambientato in un vivace mondo ricco di personaggi variopinti. Vesti i panni di Klonoa e affronta un viaggio per salvare Phantomile.

Per celebrare l’eccezionale 25° anniversario della serie, Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil sono stati rimasterizzati e inclusi nella collezione KLONOA Phantasy Reverie Series, in uscita su Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

La grafica è stata elegantemente rinnovata, mentre il celebre mondo di Klonoa e il classico gameplay del titolo sono riproposti fedelmente.

Le versioni rimasterizzate presentano inoltre un livello di difficoltà regolabile, per consentire ai nuovi arrivati di tuffarsi a capofitto nell’azione e ai fan storici della serie di riprendere familiarità.

Qui sotto i tweet di Bandai Namco su Klonoa Phantasy Reviere Series.

#KLONOA Phantasy Reverie Series will release digitally on PS4/ PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, and Steam on 7/8! This remaster will come with many new gameplay elements! pic.twitter.com/CZtpmBwgAa — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 21, 2022