Tales from the Borderlands: nuovo capitolo in arrivo

Sono passati molti anni da quando Tales from the Borderlands è stato rilasciato come titolo fenomenale sviluppato da parte di Telltale Games con Gearbox Software come publisher. Siccome la trama del gioco era ambientato nel mondo di Pandora del franchise, Telltale aveva un grande e pericoloso compito per rendere le aspettative del titolo alte per lo standard richiesto, poiché Borderlands è una IP molto solida dell’azienda. A distanza di quasi un decennio, Gearbox ha dato un annuncio fenomenale: un nuovo capitolo del gioco narrativo arriverà quest’anno, e questa è una promessa da parte loro.

Il tweet dice chiaramente “nuova avventura, nuovi personaggi, nuove storie”, e a quanto pare il titolo verrà sviluppato dallo studio interno di Gearbox Software, poiché negli anni la Telltale Games è andata in bancarotta, e di conseguenza spetta alla casa madre il compito di continuare questo fardello. Il tweet mostra l’iconica porta delle cripte assieme a tre personaggi con diverse silhouette di cui non sappiamo praticamente nulla. Sicuramente saranno nuovi personaggi, e speriamo che riescano a includere le nuove aggiunte di Borderlands 3 per rimanere collegati con la narrazione della storia generale. Promettono di rilasciare il nuovo capitolo di Tales from the Borderlands entro la fine dell’anno, quindi tenete d’occhio i social per ogni fuga d’informazioni.