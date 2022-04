Nintendo Switch Online: nuovi titoli SEGA Genesis

Nintendo Switch Online ha annunciato che tre nuovi titoli SEGA Genesis sono stati aggiunti alla lista di giochi già presenti per gli abbonati. Le nuove IP che sono state aggiunte dal servizio sono Shining Force II, Sonic the Hedgehog Spinball e Space Harrier II.

A marzo sono stati resi disponibili Alien Soldier, Light Crusader e Super Fantasy Zone, insieme a Altered Beast, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion, Thunder Force II e ToeJam & Earl. Di seguito una panoramica dei nuovi titoli, tramite la pagina ufficiale di Nintendo:

Sega Genesis – Nintendo Switch Online è disponibile come parte dell’abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

