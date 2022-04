Sherlock Holmes Chapter One: posticipata la versione Xbox, il 28 aprile arriva su PS4

L’ultimo Sherlock Holmes: Chapter One dello sviluppatore Frogwares è stato rilasciato lo scorso anno con una tiepida accoglienza da parte della critica. Le versioni per console di ultima generazione del gioco sono state ritardate a causa della recente invasione dell’Ucraina da parte delle truppe armate russe. Lo sviluppatore ha annunciato che la versione Xbox One del gioco è stata nuovamente posticipata, mentre la versione PS4 sarà disponibile dal 28 aprile.

In un recente comunicato stampa sulla pagina ufficiale di Twitter, Frogwares ha spiegato che il team ha cercato di sviluppare le migliori prestazioni per le console di ultima generazione, ma la produzione è stata gravemente colpita dalla situazione politica in Ucraina (Frogwares ha sede fuori da Kiev). Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Prima di diventare il più famoso detective del mondo, Sherlock Holmes era un giovane brillante e ribelle che desiderava sempre mettersi alla prova. Una vecchia questione ancora in sospeso lo costringe a tornare sulle coste del Mediterraneo dove morì sua madre. È l’occasione perfetta per una nuova avventura, ma la vibrante vita urbana sull’isola nasconde qualcosa di più inquietante. Crimine e corruzione, un senso contorto di giustizia e moralità… Questi sono solo alcuni degli ostacoli che dovrà affrontare Sherlock alla ricerca della verità.

Nei panni di Sherlock, la storia si evolverà dalle decisioni che prendete in questo gioco open world. Inganno, violenza e deduzione sono solo alcune delle risorse del vostro arsenale: Jon, il tuo misterioso compagno di viaggio, è una risorsa di valore assoluto. Potete scegliere di risolvere i problemi con la forza o essere un passo avanti rispetto ai vostri nemici usando l’ingegno per individuarne i punti deboli. Decidete quale sia il miglior modo per affrontare ogni situazione e affinate le capacità investigative. È tempo di confrontarvi con il passato in modo da poter diventare la leggenda che siete destinato a diventare.

We have some important information for all of you waiting for the PS4 and Xbox One versions of Sherlock Holmes Chapter One.

PS4 version is coming next week. Xbox One is postponed indefinitely.

Read our statement for all the information on what happened and what to do next.

🧵 pic.twitter.com/ujuXH7IHRc

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) April 21, 2022