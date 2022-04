Fast and Furious Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R: nuovo DLC Arctic Challenge

Outright Games è lieta di annunciare il lancio del nuovo contenuto scaricabile per il suo gioco di corse e d’azione Fast and Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R. Con il nuovo DLC Arctic Challenge, i giocatori potranno mettersi alla guida di alcuni nuovi veicoli con cui affrontare sfide e tracciati inediti. Ma potranno anche selezionare nuovi e intriganti piloti e sfruttare una serie di nuovi gadget da spia.

I nuovi contenuti metteranno alla prova le abilità di guida dei giocatori mentre cercheranno di dominare quattro tracciati inediti a tema artico: Snow Stadium, Forest Hazard, On Thin Ice e Undisclosed Heights. Potranno scegliere anche tra quattro nuovi veicoli, tra cui la Ion Thresher di Tony Toretto. Oltre ai veicoli ci saranno anche nuovi piloti! Ora potranno aggiungere Miss Nowhere e il cattivo Matsuo al già ricco roster del gioco, oltre ad alcuni nuovi gadget da spia.

Fast and Furious: Spy Racers Il ritorno della SH1FT3R è arrivato su console e PC alla fine di novembre dello scorso anno. Ispirato alla serie di animazione originale di Universal Pictures e Dreamworks Animation, Fast & Furious: Spy Racers, il titolo consente ai giocatori di gareggiare nei panni dei propri Piloti sotto copertura o membri della SH1FT3R preferiti, sfruttando le loro attrezzature per guadagnare un vantaggio e vincere le gare, mentre competeranno a schermo condiviso e multiplayer con un massimo di altri sei giocatori. Di seguito una panoramica del titolo:

L’organizzazione criminale di corse SH1FT3R è tornata! Usa gadget innovativi e sfreccia sulle piste di un torneo mondiale. Gioca nei panni di Tony Toretto e degli altri piloti sotto copertura per impedire alla SH1FT3R di vincere un veicolo unico ad alta tecnologia!

Fast and Furious: Spy Racers: Il ritorno della SH1FT3R è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Get ready to ride to victory with the new #FastFuriousSpyRacers #RiseOfSH1FT3R DLC!

Become a cool combat racer with 4 Arctic-themed circuits, plus new drivers, cars, & spy gear!

If you’ve ever wanted to be a hard-driving undercover spy, you can't miss it!👉https://t.co/oocvNMeuxy pic.twitter.com/cw7uxgX2nX

— Outright Games (@Outright_Games) April 22, 2022