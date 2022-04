Freud’s Bones uscirà nel mese di maggio

Nato come progetto Kickstarter di grande successo, vincitore del Red Bull Indie Forge Award 2020, finalista italiano al Nordic Game Contest 2021 Freud’s Bones è sviluppato da Axel Fox, con la collaborazione di alcuni amici. Il titolo vuole rendere omaggio alla nascita della psicoanalisi e del suo effettivo fondatore, ovvero Sigmund Freud, creando un prodotto pieno di enigmi e tante altre novità che ha da offrire la produzione indipendente.

Axel Fox ha pubblicato il trailer di annuncio ufficiale dove viene annunciato che il gioco uscirà per il mese di maggio. Nel video presenta la personalità di Freud e le caratteristiche del suo pensiero. Inoltre viene mostra anche il sistema di gameplay presente nel titolo, dove i giocatori saranno chiamati a trovare la soluzione per i vari casi proposti al personaggio. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Freud’s Bones è un’avventura narrativa che vuole rendere omaggio alla nascita della psicoanalisi e al suo fondatore Sigmund Freud. Immergetevi nella mente di Freud e scoprite il mistero dietro la sua crisi. Indagate su inquietanti manufatti egizi, enigmi filosofici e perversi disturbi sessuali in questo indie adventure senza precedenti.

Freud trova sulla sua scrivania uno strano manufatto egizio che prende vita durante la notte mostrandogli enigmi filosofici minacciosi e inquietanti. Questo lo fa impazzire e lo rende paranoico facendogli credere di essere perseguitato. Sigmund è abituato a risolvere le crisi dei suoi pazienti, ma questa volta dovrà scavare in profondità dentro di sé e capire il vero motivo della sua paranoia. Psicoanalizzate i pazienti di Freud ed esplorate il loro inconscio per scoprire i loro sogni nascosti, le loro ossessioni, nonché le cause dei loro disturbi sessuali. Grazie al tuo aiuto potrebbero finalmente guarire. A causa dei vostri errori, potrebbero crollare in un vortice di dolore.

Freud’s Bones sarà disponibile a maggio su PC tramite Steam.