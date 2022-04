Razer Leviathan V2: annunciata la nuova soundbar per PC di Razer

Razer Leviathan V2, la nuova soundbar per PC di Razer, offre un audio chiaro e nitido per un’esperienza di ascolto completa e coinvolgente direttamente dal desktop. È, inoltre, la prima soundbar gaming a offrire il THX Spatial Audio per un panorama sonoro ad ampio spettro.

Dotata di due driver full-range, due radiatori passivi, due tweeter e un subwoofer down-firing, la Razer Leviathan V2 offre alti nitidi e chiari e bassi profondi e incisivi per elevare qualsiasi esperienza di intrattenimento. La soundbar multi-driver per PC è progettata per fornire un suono a tutto tondo e ad alta fedeltà per un audio realistico, garantendo chiarezza nei dialoghi in film e giochi, e bassi pulsanti per le scene d’azione mozzafiato e colonne sonore.

La Razer Leviathan V2 offre il THX Spatial Audio che si attiva su PC. È, inoltre, alimentata dalla tecnologia Razer Chroma RGB con 18 zone di illuminazione sugli altoparlanti, per permettere ai gamer di approfondire la propria esperienza immersiva e accedere alla completa personalizzazione RGB con innumerevoli pattern per effetti luminosi dinamici in game.

La Razer Leviathan V2 è dotata di Bluetooth 5.2, che assicura una connessione stabile e una maggiore comodità quando si passa tra i dispositivi accoppiati. Oltre al suo design compatto, la Razer Leviathan V2 ha anche piedini removibili, che consentono ai gamer di regolare l’angolo di inclinazione per adattare al meglio il posizionamento del device sotto il monitor. Per chi è in cerca di un’esperienza coinvolgente e realistica, in grado di soddisfare ogni esigenza di gioco e intrattenimento, la Razer Leviathan V2 è la soundbar perfetta. Per maggiori informazioni, visitare qui. Il prezzo della soundbar è pari a 249.99 euro ed è già acquistabile presso il Razer store e i retailer autorizzati.