Path of Exile: nuova espansione in arrivo a maggio

Grinding Gear Games ha annunciato la sua prossima espansione e Challenge League per Path of Exile con Sentinel. È stato anche rilasciato un breve trailer dove viene mostrata la meccanica principale della League costituita da compagni autonomi che accompagnano i giocatori in battaglia.

Una live dell’espansione arriverà il 5 maggio alle 13:00 PDT (le 21:00 in Italia) e descriverà in dettaglio tutti i contenuti che i fan possono aspettarsi. Successivamente, si terrà una sessione di domande e risposte dal vivo con ZiggyD e il fondatore Chris Wilson. Entrambi possono essere visti sul canale Twitch ufficiale di Path of Exile. L’ultima grande espansione e aggiornamento per il gioco di ruolo d’azione free-to-play è stata a febbraio con Siege of the Atlas e Nemesis League . Ha completamente rinnovato l’end-game di Atlas of Worlds, rendendolo più lineare e progressivo, aggiungendo diversi nuovi boss come Eater of Worlds e Searing Exarch. Path of Exile: Sentinel uscirà il 13 maggio per PC e il 18 maggio per console. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Siete degli esuli, che lottano per sopravvivere nell’oscuro continente di Wraeclast, mentre combattete per guadagnare potere che vi permetterà di vendicarvi contro coloro che vi hanno fatto del male. Creato da Grinding Gear Games, Path of Exile è un gioco di ruolo d’azione online ambientato in un oscuro mondo fantasy. Con un focus sul combattimento d’azione, oggetti potenti e una profonda personalizzazione del personaggio.

Caratteristiche

Libertà, Potenza, Vendetta : banditi per i vostri misfatti nell’oscuro e brutale mondo di Wraeclast, giocate nei panni della classe Duellante, Strega, Ranger, Templare, Predone, Ombra o Scion. Dalle coste abbandonate fino alla città in rovina di Sarn, esplora Wraeclast e scoprite gli antichi segreti che vi attendono.

: banditi per i vostri misfatti nell’oscuro e brutale mondo di Wraeclast, giocate nei panni della classe Duellante, Strega, Ranger, Templare, Predone, Ombra o Scion. Dalle coste abbandonate fino alla città in rovina di Sarn, esplora Wraeclast e scoprite gli antichi segreti che vi attendono. Equipaggiati per uccidere: trovate, raccogliete e scambiate oggetti magici, rari e unici con proprietà arcane per personalizza il vostro personaggio.

Path of Exile è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.