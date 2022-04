Capcom: le previsioni finanziarie sono positive

Grazie al successo di innumerevoli franchise come Resident Evil e Monster Hunter, Capcom sta raccogliendo i benefici finanziari più che meritati. L’editore giapponese ha recentemente annunciato che sta aumentando le sue previsioni consolidate per l’intero anno per l’utile operativo e le entrate nette. Questo grande impatto arriva principalmente grazie alle “prestazioni favorevoli” di Resident Evil Village e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, mentre anche la versione PC di Monster Hunter Rise ha contribuito. Capcom aggiunge che anche le continue vendite di titoli legacy e quelle derivanti da sconti erano fattori, dicendo in merito:

“Nel nostro core business dei contenuti digitali, abbiamo visto prestazioni favorevoli di titoli come Resident Evil Village, che è l’ultimo gioco della serie, e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un gioco di ruolo della serie Monster Hunter. Inoltre, oltre al rilascio a gennaio della versione PC di Monster Hunter Rise, un titolo originariamente rilasciato a marzo 2021, le vendite sono cresciute grazie alla popolarità stabile dei titoli del catalogo, principalmente titoli passati nelle serie principali, e a causa del effetti sinergici delle vendite a sconto effettuate nel quarto trimestre. Complessivamente, questo ci ha portato a prevedere che le vendite nette supereranno le nostre previsioni precedenti. “Inoltre, ci aspettiamo che il reddito operativo, il reddito ordinario e l’utile netto attribuibile ai proprietari della capogruppo superino tutti il ​​nostro piano”.

Capcom sta attualmente lavorando al DLC per Resident Evil Village, mentre anche Monster Hunter Rise Sunbreak uscirà presto, quindi è probabile che entrambi i franchise continueranno a contribuire alla performance finanziaria dell’azienda per qualche tempo a venire.