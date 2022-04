Borderlands 3: in arrivo il full cross-play

Gearbox Software ha ora annunciato ufficialmente che Borderlands 3 avrà presto il pieno supporto del cross-play su tutte le piattaforme. Ciò è stato confermato durante il discorso di apertura del PAX East di Gearbox, e pertanto cross-play completo arriverà questa primavera, anche se la data ufficiale non è stata specificata. Con l’aggiornamento, i giocatori su PC, Xbox e console PlayStation, oltre a Google Stadia, potranno connettersi e giocare insieme come un’unica e grande famiglia felice. In precedenza, tutte le piattaforme tranne PlayStation supportavano il cross-play nel gioco, e poco prima del lancio di Tiny Tina’s Wonderlands, un gioco con supporto cross-play completo per tutte le piattaforme, Randy Pitchford di Gearbox ha affermato che era “inevitabile” che anche Borderlands 3 l’avrebbe ricevuto. Quando venne lanciato nel 2019, è stato rivelato che Sony avrebbe bloccato il cross-play per ragioni che non ha mai rivelato. Sony storicamente non è stata la più forte sostenitrice del cross-play. Durante il processo Epic vs. Apple, i documenti presentati alla corte hanno rivelato che Sony avrebbe richiesto agli sviluppatori che aggiungono funzionalità di cross-play ai loro giochi di pagare una royalty. I documenti hanno mostrato che Sony avrebbe calcolato questa tariffa in base alla popolarità della versione PlayStation del gioco in questione e a quanti soldi ha guadagnato su PlayStation Network. Apparentemente Sony ha ora cambiato posizione riguardo al cross-play, o qualche altro accordo è stato elaborato nel caso di Borderlands 3.