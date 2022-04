Perfect World Entertainment si unisce a Gearbox Publishing

Dopo l’acquisizione da parte di The Embracer Group lo scorso dicembre, sembra che adesso Perfect World Entertainment farà parte di Gearbox Publishing, la sezione dedicata ad aiutare i partner di Gearbox Entertainment. In un post ufficiale, l’editore afferma che è stato affidato “alla cura amorevole dell’ala di giochi Gearbox Publishing e non potremmo essere più felici di unirci alla loro famiglia”. Il cambiamento è essenzialmente un “nuovo restyling”: l’organizzazione insieme ai suoi dipendenti rimane la stessa. Tutti i titoli attuali per l’azienda come Star Trek Online, Have a Nice Death e Neverwinter continueranno a ricevere nuovi contenuti. Anche giochi come Remnant: From the Ashes e Torchlight Trilogy rimangono di sua competenza con “nuovi giochi più sorprendenti in arrivo!” L’unico vero cambiamento che si vedrà sarà la sostituzione del logo Perfect World Entertainment con quello di Gearbox Publishing (anche se ci vorrà del tempo prima che si rifletta nei suoi giochi). Per quanto riguarda Gearbox Entertainment, sotto la quale Gearbox Software e Gearbox Publishing rientrano, ha recentemente acquisito Lost Boys Interactive, e sembra che nell’ultimo periodo stai dando di matto con aggiornamenti come il cross-play per Borderlands 3 e molto altro. Lo studio di oltre 220 dipendenti ha lavorato come studio di supporto su Tiny Tina’s Wonderlands e cercherà di aumentarlo a 350 dipendenti nei prossimi anni.