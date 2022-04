Rocket League: arriva la modalità Knockout Bash

Siete pronti a scatenarvi in un modo alquanto bizzarro su Rocket League? Dopo la grande Stagione 3, l’aggiornamento di Knockout Bash arriverà il 27 aprile, e l’evento durerà fino al 10 maggio, dandovi la possibilità di riscattare ricompense uniche per la stagione primaverile del gioco più scaricato di Psyonix. La notizia di questa modalità alternativa ha rizzato sin da subito i capelli dei giocatori, poiché si tratta di un nuovo metodo per giocare al titolo, trasformandolo in un battle royale all’ultima ruota. Ma come funziona esattamente?

In Knockout Bash, il vostro obiettivo è quello di eliminare tutti gli altri contendenti, ciascuno dei quali ha un numero di rientri limitato. Questa modalità per otto giocatori include anche un’altra meccanica che ricorda molto da vicino quella dei battle royale, ovvero la tempesta: la porzione dell’arena in cui si potrò giocare senza esplodere verrà progressivamente ridotta, così da costringere i giocatori allo scontro. Durante l’evento sarà inoltre possibile completare una serie di sfide utili per sbloccare alcune ricompense gratuite.

Questa fenomenale aggiunta a Rocket League scatenerà sicuramente qualche montaggio di giocatori esperti che sfoggiano la loro abilità, ma dal resto il titolo è sempre stato così. Non perdetevi l’evento il 27 aprile, poiché dal 10 maggio in poi scomparirà per sempre.