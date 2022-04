Pokémon Spada e Scudo: i campionati internazionali europei sono iniziati

Oggi è il grande giorno di apertura dei campionati internazionali europei di Pokémon Spada e Scudo di Gamefreak, in cui verranno disputate una lunga serie di incontri e sfide per stabilire chi potrà giocare ad agosto ai campionati mondiali a Londra, la località in cui avverrà l’evento. Proprio come gli scorsi due anni, Pokémon Spada e Scudo saranno i titoli in cui si disputerà l’evento, da oggi fino al 24 aprile. Non solo, abbiamo anche una sorpresa: il celebre content creator di Pokémon in Italia, ovvero Cydonia, si occuperà di fare il cast durante queste giornate assieme ai suoi estimati colleghi. Potrete vedere sul loro canale Twitch di Cydonia_Chiara in cui discuteranno su strategie e sull’andamento delle partite in tempo reale.

Essendo caratterizzati dalla premiazione con un’elevata quantità di Championship Point, i punti necessari a qualificarsi ai Campionati Mondiali, i Campionati Internazionali sono gli appuntamenti più importanti di ogni stagione competitiva, quindi davvero imperdibili per tutti gli appassionati delle sfide Pokémon. Durante la competizione, a gareggiare ci saranno alcuni fra i migliori Allenatori Pokémon di tutto il mondo, tra cui anche molti italiani, che da sempre si distinguono per abilità e numero di qualificati. Per i giocatori tricolore, i Campionati Internazionali 2022 rappresentano una duplice difesa del titolo, dato che la scorsa edizione tenutasi a Berlino nel 2019 è stata conquistata dal nostrano Flavio Del Pidio, mentre nell’ultimo torneo internazionale del circuito Play! Pokémon, quello australiano di Melbourne, è stato Marco Silva a trionfare. Inoltre, attualmente l’Italia detiene il maggior numero di giocatori già qualificati al secondo giorno di Campionato Mondiale, l’invito più prestigioso che è possibile ottenere durante la stagione: gli italiani ammontano infatti a otto, contro i cinque spagnoli in seconda posizione. Un risultato che conferma gli ottimi piazzamenti ottenuti negli scorsi anni nelle competizioni a livello globale, come per esempio nell’ultimo Mondiale 2019, durante il quale i giocatori tricolore rappresentavano ben il 45% degli invitati europei.

Inoltre, dobbiamo precisare che questo sarà l’ultimo anno di Pokémon Spada e Scudo, poiché Pokèmon Scarlatto e Violetto debutteranno quest’anno, rimpiazzando i titoli di ottava generazione.